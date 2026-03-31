Gözaltına alınan Mustafa Bozbey'den ilk açıklama: 'Çağırsalardı gelirdim'

31.03.2026 11:45:00
Ailesiyle birlikte şafak operasyonuyla gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey "Çağırsalardı gelirdim. Şafak baskınıyla bu şekilde buralara getirilmek doğru değil. İşin siyasi olduğunun göstergesi" dedi.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey; eşi, kızı ve kardeşlerinin de arasında bulunduğu 54 kişi ile birlikte sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından Mustafa Bozbey ile görüşen CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Bozbey'in mesajını aktardı.

"ŞAFAK BASKINIYLA BURALARA GETİRİLMEK İŞİN SİYASİ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ"

Akbulut, Bozbey'in şu ifadelerini kullandığını belirtti:

"Çağırsalardı gelirdim. Şafak baskınıyla bu şekilde buralara getirilmek doğru değil. İşin siyasi olduğunun göstergesi. Arkadaşlarımız ben varmışım gibi hizmetleri aksatmadan çalışmaya, Bursalılara hizmet etmeye devam etsin. Bursalılar bizden hizmet bekliyor."

Mustafa Bozbey'in gözaltı alınmasına CHP'den ilk tepki! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alınmasına tepki gösteren CHP'li Gökhan Günaydın "Sabahın köründe evinde baskına uğrayan bir AKP’li var mı? Türkiye’de bulunan 1407 belediye içinde gözaltına alınıp tutuklanan AKP’li MHP’li belediye olmaması, buna karşılık tüm operasyonların CHP’li belediyelere yöneltilmesi, adaletsizliğin ve yargının / kolluğun araçsallaştırılması değilse nedir?" diye sordu.
Gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı: Mustafa Bozbey'in açıklama yapmasına izin verilmedi! Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alındığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Mustafa Bozbey'in kendisine soru yönelten basın mensuplarına yanıt vermek istediği, ancak polislerin Bozbey'e açıklama yapma izni vermediği görüldü.
Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Son dakika haberi... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aralarında Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşlerinin de olduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; 51 ikamet, 23 adet şirket ve iş yeri ile 1 adet vakıf hakkında el koyma kararı verildiği belirtildi.