Gözaltına alınan Mustafa Bozbey'den ilk açıklama: 'Çağırsalardı gelirdim'

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey; eşi, kızı ve kardeşlerinin de arasında bulunduğu 54 kişi ile birlikte sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından Mustafa Bozbey ile görüşen CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Bozbey'in mesajını aktardı.

"ŞAFAK BASKINIYLA BURALARA GETİRİLMEK İŞİN SİYASİ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ"

Akbulut, Bozbey'in şu ifadelerini kullandığını belirtti:

"Çağırsalardı gelirdim. Şafak baskınıyla bu şekilde buralara getirilmek doğru değil. İşin siyasi olduğunun göstergesi. Arkadaşlarımız ben varmışım gibi hizmetleri aksatmadan çalışmaya, Bursalılara hizmet etmeye devam etsin. Bursalılar bizden hizmet bekliyor."