Eğitim-İş eğitimin sorunlarını bu kez Çanakkale'den dile getirdi: 'Laik ve bilimsel eğitimi kaldıran düzene karşı yürüyeceğiz'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 14:06

Güncelleme: 25.02.2025 - 14:10

Eğitim-İş Tekirdağ'dan başlattığı Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü'nü Çanakkale'den sürdürdü.

Sendika üyeleri saat 12.30'da Gelibolu'da, Gazi Süleymanpaşa Meydanı'nda toplandı.

Grup buradan Gelibolu'daki Atatürk Anıtı'na doğru yürüdü. Yürüyüş boyunca iktidarın eğitim ve hukuk politikaları alkışlarla ve sloganlarla protesto edildi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay yürüyüşün sonunda bir açıklama yaptı.

'ZİHNİYETİNİZ SORUNLU'

Yürüyüş öncesi yaptıkları eylemleri anlatarak sözünü başlayan Özbay, "Kurtuluşa ve cumhuriyete giden yolun ön sözünün yazıldığı yerdeyiz. Çanakkale'de 189 binin üzerinde insanımızı kaybettik. Kadını erkeği o cephedeydi. Cumhuriyet öyle kazanıldı. Bugün ne oluyor peki? Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Çanakkale'ye 110 bin çocuk getirecek ama kriter ne? Kız ve erkek çocukları ayrı getirilecek. Çocuk yaştaki kız ve erkeğin yan yana oturmasından rahatsız oluyorsanız siz kadın ve erkeğin aynı sokakta gezmesinden de rahatsızsınız. Zihniyetinizde sorun var" diye konuştu.

'EĞİTİM ENFLASYONUNU EN ÇOK HİSSEDEN ÜLKEYİZ'

Her yıl asgari ücretin altında yüz bin ücretli öğretmenin 'mevsimlik işçi' gibi çalıştırılmasına tepki gösteren Özbay, "Çocuklar öğretmen bekliyor. İktidar kamusal hizmetini yerine getirmiyor. Özel okullar yüzde birden yüzde 20'ye çıkmış. Eğitim enflasyonunun en fazla hissedildiği ülkeyiz. Laik ve bilimsel eğitimi ortadan kaldıran, çocuklarımızı tarikatların kucağına iten, yoksullaştırdıkları halkın sırtından geçinen bu düzene karşı biz yürüyeceğiz" dedi.

'GELİBOLU ANADOLU LİSESİ'NİN GÜÇLENDİRMESI YAPILMADI'

Her yerde eğitimin sorunlarını cesaretle dile getirdiklerini söyleyen Özbay, "Giresun'a gittik spor lisesi var salonu yok. Kayseri'de bir okulun kaloriferi yanmıyor, okul pislik içinde ama yan tarafta tertemiz imam hatip lisesi var" dedi.

Gelibolu'da geçen yılın sonunda meydana gelen deprem sonucu Gelibolu Anadolu Lisesi'nde depremden sonra çatlaklar oluştuğuna fakat hala güçlendirme yapılmadığına da dikkat çeken Özbay, "Gelibolu'da Denizcilik Lisesi var denizle bağı yok. Komik bir fıkra gibi ama acı bir gerçek. Siz bu ülkenin çocuklarını düşünmüyorsunuz. Bize düşen bir sorumluluk var: Çocuklara, geleceğe, cumhuriyete sahip çıkmak. Bu da en başta eğitime sahip çıkmakla olur" ifadelerini kullandı.