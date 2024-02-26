Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dan Tandoğan mitingine çağrı

Yayınlanma: 26.02.2024 - 22:20

Güncelleme: 26.02.2024 - 22:23

Devrim yasalarının kabulünün 100. yıldönümünde demokratik kitle örgütleriyle birlikte 3 Mart tarihinde, “Laiklikle yaşayacağız, Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağız” sloganı ile Tandoğan meydanında miting yapmak için Ankara Valiliğine başvurduk.

Ancak 10 gün önce yazdığımız yazıya valilik bugüne kadar olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi. Bugün ısrarlı görüşme talebimize rağmen yanıt alamadık ve talebimizin Valilikçe reddedildiğini öğrendik.



Ülkemizin sokaklarında, adliye koridorlarında hilafet çağrılarına, Cumhuriyete ve Atatürk’e yapılan hakaretlere seyirci kalanlar, hatta meydanlarda rahatça yürüyüş ve miting yapmalarına izin verenler, “Laiklik ve Cumhuriyet” çağrısı yapan bizleri, Atatürk’ün eğitim neferlerini ve Cumhuriyetçileri anlaşılan o ki engellemek istemekteler!





CUMHURİYETİ VE ATATÜRK DEVRİMLERİNİ SAVUNMAK İÇİM KİMSEDEN İCAZET ALMAYACAĞIZ!

Eğitim-İş olarak 3 Mart Devrim Yasalarının Kabulünün 100. yılında, laik Cumhuriyetimizin değerlerini savunmak ve gelecek nesillere aktarmak için, 3 Mart 2024 tarihinde, saat 15.00’te, Tandoğan Meydanı'nda buluşacak, açıklamamızdan sonra hep birlikte Anıtkabir’e Atamıza yürüyeceğiz.





ATATÜRK'ÜN İLKE VE DEVRİMLERİNİN IŞIĞINDA, LAİK BİR TOPLUMDA YAŞAMA KARARLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA GÖSTERECEĞİZ!

Laik eğitimin ve laik toplumun çok daha önem kazandığı bu süreçte, öğretim birliğine son vererek, eğitimi gericiliğin ve piyasacılığın kıskacında can çekiştiren, medrese-mektep ikilemini günümüze taşımak isteyen anlayışa karşı, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi ve parasız eğitime sahip çıkmak isteyen tüm yurttaşlarımızı bu buluşmaya davet ediyoruz!



Hilafet çağrısı yapanlara, Cumhuriyete ve Atatürk’e hakaret edenlere meydanları açanlar, laikliğe ve cumhuriyetimize sahip çıkma kararlığımızı asla engelleyemez!



Laiklikten taviz vermeyeceğiz!



Cumhuriyetimize sahip çıkacağız!



Laiklikle Yaşayacağız, Cumhuriyeti İlelebet Yaşatacağız!



Kadem Özbay

Eğitim-İş Genel Başkanı

