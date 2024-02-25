‘Atatürk, Cumhuriyet karşıtlarıyla mücadele etti’

Gazetemizin ve Cumhuriyet’in 100. yılı kapsamında İzmir’de “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüzyılı” başlıklı konferans düzenlendi.

Rıfat Kırcı
Yayınlanma: 25.02.2024 - 03:00
‘Atatürk, Cumhuriyet karşıtlarıyla mücadele etti’
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Gazetemizin yazarları Emre Kongar ve Zülâl Kalkandelen’in konuşmacı olduğu konferans Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Art destekleriyle yapılan konferansa İzmirlilerin yoğun katılımı olurken ilk sözü Emre Kongar aldı.

‘OSMANLI’DA YURTTAŞLIK YOKTU’

Kongar, Cumhuriyeti kuruluşundan günümüze kadar ele aldı. İstiklal Savaşı’nın ve Cumhuriyet Devrimlerinin mucize olduğunu vurgulayan Kongar, “Cumhuriyet karşıtları kurulduğu andan itibaren zaten mevcuttu. Ancak Mustafa Kemal Atatürk büyük bir irade gösterdi. Cumhurbaşkanı görevini yürütürken, gerekirse cumhurbaşkanlığını bırakarak partisinin başına geçip Cumhuriyet karşıtlarıyla mücadele edeceğini belirtecek kadar iradeliydi” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetten önce yurttaşlık kavramının bulunmadığını hatırlatan Kongar, “Osmanlı köylüsü haber vermeden, imza almadan bir yerden bir yere gidemezdi. Okuma yazma öğrenmeleri istenmezdi. Bu açıdan bakıldığında köleliktir” diye konuştu. 

‘AKP EMPERYALİST BİR PROJE’

Zülâl Kalkandelen de Cumhuriyet süresince karşıdevrimci saldırıları ve AKP dönemini ele aldı. Tarikatlarla demokrasinin içerisinin boşaltılmaya çalışıldığını vurgulayan Kalkandelen, “AKP’nin iktidara gelmesini liberaller ‘muhafazakâr demokrat inkılap’ şeklinde karşıladılar. Mesela 24 Ocak kararlarını, emekçileri silindir gibi ezen kararları neden desteklediler. Çünkü bu kararların arkasında emperyalizm vardı. Özal’ın desteklenmesi de bir emperyalist politikaydı, AKP’nin desteklenmesi de bir emperyalist politikaydı. Türkiye’nin tam bağımsızlıkçı emperyalist bir ülke olmasını emperyalizm istemiyor” dedi.


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