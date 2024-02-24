Cumhuriyet gündeme getirmişti: Eğitim-İş Tekirdağ’daki hukuksuz cezaları protesto etti
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Tekirdağ’da Cumhuriyet’in gündeme getirdiği şube yöneticileri ve üyelerine yönelik hukuksuz cezaları ve sürgünleri protesto etmek amacıyla bugün milli eğitim müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
Eyleme Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim-İş Tekirdağ Şube Başkanları ve CHP Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar katıldı. Emekçilere ‘trajikomik’ soruşturmalar başlatıldığı belirtilen açıklamayı Eğitim-İş adına Kadem Özbay okudu.
"BİRÇOK CEZA VERİLMİŞTİR"
Özbay açıklamasında “Eğitim-İş üyemiz olsun olmasın tüm eğitim emekçilerinin hak mücadelesinin cesur ve kararlı sesidir. Başöğretmenimizin izinde, onun gösterdiği yolda her koşulda yürümeye devam edecektir. Sendikamız İş Tekirdağ’da yetkili sendika olmuş, her on eğitim çalışanından dördünü örgütlemiştir. Hal böyleyken, son birkaç ayda Tekirdağ’da eğitim çalışanlarına yönelik baskılar, hukuksuz soruşturmalar artmış, sudan bahanelerle birçok ceza verilmiştir” ifadelerini kullandı.
"SİNDİRME POLİTİKASI KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ"
Özbay açıklamanın devamında şöyle konuştu:
"Bu cezalara örnek olarak, yorum katmadan, yapılan tebliğdeki cümleyi okuyorum: 'Yapılan toplantıda DYK programından mutsuz olduğunuzu söylediğiniz için 1/30 aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldınız'. Bir diğer ceza ise gönüllülük esaslı TÜGVA’nın düzenlediği bir yarışmaya katılmak istemeyen öğretmene ‘Yarışma kapsamındaki kitapları okumadığınız, kitaplar hakkında internetten araştırma yapıp fikir edindiğiniz için 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldınız’ denildi. İdareci, muhakkik, müfettiş iş birliği ile yürütülen bu sindirme politikası karşısında susmayacağız. Bu trajikomik soruşturmaları başlatan ve cezaları veren yöneticilerin okul idareciliği yapmaması gerektiği açıktır. Bugün sorunu ilk ağızdan yetkili kişilere ilettik. Bu cezalara itirazlarımızı yaptık. Sorunun çözüleceğine dair inancımız olmakla birlikte mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık duyurdu: Bugün itibarıyla hesaplara aktarılıyor
- AKP'nin 'Ankara' anketinde büyük fark
- 'Pazartesi o açılışa gideceğim!'
- Oğan ile AKP yerelde de 'işbirliği' yaptı
- Ahmet Ercan'dan 'Bursa' açıklaması
- 'Okulda düştü' denildi, beyin kanaması geçirdi
- Özgür Demirtaş'tan 'Tansu Çiller' yorumu
- Beş ankette önde!
- 'Boşalan kadroları bölüştürüyorlar...'
- Twitch'e erişim engeli getirildi