Eğitim-İş'ten 'Özel İtalyan Lisesi' açıklaması: 'MEB açıkça grev kırıcılık yapmaktadır'

Cumhuriyet'in defalarca gündeme getirdiği, Türk öğretmenlerin Özel İtalyan Lisesi'nde sürdürdüğü grev devam ediyor.

Eğitim-İş, Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenlerin sürdürdüğü greve ilişkin açıklama yaptı.

"Öğretmenlerin en temel ve meşru hak talepleri karşısında köşeye sıkışan okul yönetiminin imdadına, MEB yetişmiştir. Bakanlık ve yerel idareler, 'derslerin boş geçmemesi' ve 'öğrencilerin mağdur olmaması' gibi kılıfların arkasına saklanarak, geçici görevlendirmelerle sermayenin muhafızlığına soyunmaktadır" denilen açıklamada, "Patronların imdadına devlet aygıtlarını kullanarak yetişen Bakanlık, açıkça 'grev kırıcılık' yapmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"GREV; SÖMÜRÜYE KARŞI EMEKÇİNİN EN MEŞRU HAKKIDIR"

Eğitim-İş'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Özel İtalyan Lisesi’nde görev yapan Türk öğretmenlerin, İtalyan öğretmenlerle aralarındaki devasa maaş uçurumuna karşı 'eşit işe eşit ücret' talebiyle başlattıkları onurlu direniş; doğrudan sermayenin ve bekçiliğine soyunan Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak saldırısı altındadır. Öğretmenlerin en temel ve meşru hak talepleri karşısında köşeye sıkışan okul yönetiminin imdadına, MEB yetişmiştir. Bakanlık ve yerel idareler, 'derslerin boş geçmemesi' ve 'öğrencilerin mağdur olmaması' gibi kılıfların arkasına saklanarak, geçici görevlendirmelerle sermayenin muhafızlığına soyunmaktadır.

Patronların imdadına devlet aygıtlarını kullanarak yetişen Bakanlık, açıkça 'grev kırıcılık' yapmaktadır. MEB; eğitim emekçilerinin alın terini ve meslek onurunu korumak yerine, sermayenin safında hizalanmayı ve onun bekçiliğini yapmayı seçmiştir. Yapılan bu müdahale ile Anayasa’nın 54. maddesiyle güvence altına alınan grev hakkı ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 'İşçi Alma ve Başka İşe Girme Yasağı' başlıklı 68. maddesi fiilen gasp edilmektedir. İşvereni korumak adına hukuku ayaklar altına alan Bakanlık, eğitim emekçilerinin en temel sendikal haklarına saldırarak anayasal bir suç işlemektedir. Grev; sömürüye karşı emekçinin en meşru hakkıdır."

"AÇIKÇA UYARIYORUZ"

"Eğitim-İş olarak açıkça uyarıyoruz: Öğretmenlik meslek onuruna yakışmayan grev kırıcılığı dayatmasını reddediyoruz. MEB hukuki dayanaklardan yoksun görevlendirmelerden derhal vazgeçmeli, Özel İtalyan Lisesi yönetimi de öğretmenlerin 'eşit işe eşit ücret' talebini derhal kabul etmelidir. Alın terimizin sömürülmesine, mesleğimizin değersizleştirilmesine asla geçit vermeyeceğiz. Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinin onurlu direnişi; tüm eğitim emekçilerinin ortak kavgasıdır. Haklı talepleri karşılanana dek direnen öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."