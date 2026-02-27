Eğitim-İş ve Cumhuriyet’ten 3 Mart Paneli: Devrim Yasaları ve laik eğitim konuşulacak

Bu çerçevede 3 Mart 2026 tarihinde Eğitim-İş önce saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması gerçekleştirecek. Ardından saat 12.00’de TMMOB Eğitim ve Kültür Merkezi’nde; alanında uzman akademisyenler, gazeteciler ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla “3 Mart Devrim Yasaları: Cumhuriyetin Eğitim Devrimi" konulu bir panel düzenlenecek. Açılış konuşmalarının ardından panele geçilecek.

İlk Panel “3 Mart Devrim Yasaları, Karma Eğitim ve Kadın Hakları” paneli olacak. Konuşmacılar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Ayşe Yüksel, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, Prof. Dr. Zana Ayşe Çıtak Aytürk ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler olacak.

14:30’da ise ikinci panele geçilecek. “Cumhuriyetin Aydınlanma Mirası, Laiklik ve Bilimsel Eğitim” panelinde ise gazetemiz yazarları Orhan Bursalı, Zülal Kalkandelen ve Figen Atalay ile Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt konuşacak.

16:15’te başlayacak üçüncü panel ise “Laik ve Kamusal Eğitim” paneli olacak. Gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, gazeteci Mustafa Mert Bildircin, Prof. Dr. Ahmet Yıldız ve Doç. Dr. Haydar Seçkin Çelik ise bu panelde konuşma yapacak.

Eğitim İş'ten yapılan açıklamada "Geçmişimizden aldığımız mirasla geleceğe ışık tutacağımız bu anlamlı günde, Cumhuriyet ve emekten yana olan herkesi mücadelemize omuz vermeye davet ediyoruz" denilerek yurttaşlar panele davet edildi.