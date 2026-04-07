Eğitim-Sen çalışanlarından iş bırakma kararı: 3 kentte eylem yapılacak

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) çalışanları, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından eylem sürecini sürdürüyor.

Alınan karar doğrultusunda Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek.

DİSK Sosyal-İş'ten yapılan açıklamada başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok kentte üyeler belirlenen noktalarda bir araya gelecek. Buna göre, Eğitim-Sen'de çalışan üyeler, 8 Nisan Çarşamba günü işyerlerinde tüm gün iş bırakarak taleplerini dile getirecek.

"DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Eğitim-Sen’de hak mücadelesi devam ediyor: Çarşamba günü bir günlük iş bırakıyoruz. 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından aldığımız eylemsellik kararının ikinci adımı olarak Eğitim-Sen'de Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz.

Eğitim Sen'de çalışan üyelerimiz 8 Nisan Çarşamba günü işyerlerinde tüm gün iş bırakarak emekten gelen güçlerini kullanacak. Üyelerimiz, iş bırakma günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de aşağıda belirtilen noktalara diğer yerlerde ise işyerlerine giderek iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Tüm demokratik kamuoyunu ve kurumları Eğitim-Sen emekçileriyle dayanışmaya, iş bırakma eylemimize destek vermeye davet ediyoruz.

Ankara | Eğitim-Sen Genel Merkezi

İstanbul | Eğitim-Sen 2 Nolu Şube

İzmir | Eğitim-Sen 1 Nolu Şube"