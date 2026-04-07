Cumhuriyet Gazetesi Logo
Eğitim-Sen çalışanlarından iş bırakma kararı: 3 kentte eylem yapılacak

7.04.2026 12:07:00
7.04.2026 12:07:00
Haber Merkezi
Takip Et:
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) çalışanları, 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından eylem sürecini sürdürüyor. Yapılan açıklamada, "Çarşamba günü bir günlük iş bırakıyoruz" denildi.

Alınan karar doğrultusunda Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek.

DİSK Sosyal-İş'ten yapılan açıklamada başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok kentte üyeler belirlenen noktalarda bir araya gelecek. Buna göre, Eğitim-Sen'de çalışan üyeler, 8 Nisan Çarşamba günü işyerlerinde tüm gün iş bırakarak taleplerini dile getirecek.

"DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Eğitim-Sen’de hak mücadelesi devam ediyor: Çarşamba günü bir günlük iş bırakıyoruz. 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sürecinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından aldığımız eylemsellik kararının ikinci adımı olarak Eğitim-Sen'de Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz.

Eğitim Sen'de çalışan üyelerimiz 8 Nisan Çarşamba günü işyerlerinde tüm gün iş bırakarak emekten gelen güçlerini kullanacak. Üyelerimiz, iş bırakma günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de aşağıda belirtilen noktalara diğer yerlerde ise işyerlerine giderek iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Tüm demokratik kamuoyunu ve kurumları Eğitim-Sen emekçileriyle dayanışmaya, iş bırakma eylemimize destek vermeye davet ediyoruz.

Ankara | Eğitim-Sen Genel Merkezi

İstanbul | Eğitim-Sen 2 Nolu Şube

İzmir | Eğitim-Sen 1 Nolu Şube"

Image

İlgili Konular: #sendika #iş bırakma #Eğitim Sen

Eğitim-İş'ten 'Özel İtalyan Lisesi' açıklaması: 'MEB açıkça grev kırıcılık yapmaktadır' Eğitim-İş, Özel İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenlerin “eşit işe eşit ücret” talebiyle sürdürdüğü greve ilişkin açıklama yaparak Millî Eğitim Bakanlığı’nı “grev kırıcılık” yapmakla suçladı. Sendika, geçici görevlendirmelerle derslerin doldurulmasının grev hakkını ihlal ettiğini belirterek öğretmenlerin direnişinin süreceğini vurguladı.
Tez-Koop-İş’ten İtalya Başkonsolosluğu’na ‘grev’ ziyareti: 'Yeni teklif sunuldu' Tez-Koop-İş Sendikası heyeti, Özel İtalyan Lisesi’nde devam eden grevin 45’inci gününde çözüm için İtalya'nın İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente ile bir araya geldi. Görüşmede heyet, grevdeki öğretmenlerin talepleri doğrultusunda hazırlanan yeni bir teklifi, Clemente'ye sundu.
İktidara yakın HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan dikkat çeken açıklama: 'Grevsiz çalışma hayatını arzu ediyoruz' HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın grevsiz çalışma hayatı vurgusu tartışma yarattı. Türkiye’de çalışma hayatına ilişkin sorunlara HAK-İŞ'in çözüm ürettiğini iddia eden Arslan, "Kavgasız, çatışmasız, grevsiz ve eylemsiz çalışma hayatını arzu ediyoruz" ifadelerinde bulundu.