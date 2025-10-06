Eğitim Sen'den 'Öğretmenler Günü' tepkisi: Sorumluluklarını yerine getiren bir iktidar yok

Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Zeliha Danyeli, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekti. Danyeli, “5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü sadece bir kutlama günü değil, eğitim emekçileri açısından mücadele, birlik ve dayanışma günüdür” dedi.

ULUSLARARASI DAYANI ŞMA

UNESCO ve ILO tarafından 1994 yılında ilan edilen Dünya Öğretmenler Günü’nün bu yıl da “Birlikte Yarınlar İçin” şiarıyla kutlandığını hatırlatan Danyeli, “Eğitim-Sen olarak biz de ülkenin dört bir yanında bu kutlamaları gerçekleştiriyoruz. Çünkü bir ülkenin geleceğini eğitim sistemiyle oluşturursunuz ve eğitim sisteminin öznesi öğretmendir” diye konuştu.

EKONOMİK VE SOSYAL SORUNLAR

Öğretmenlerin 2025 yılında da ekonomik sıkıntılarla, mesleğin itibarsızlaştırılmasıyla ve özlük haklarının tırpanlanmasıyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Danyeli, “OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük hakları açısından hala son sıralarda yer alıyoruz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI S ÖZLE ŞMEYE RAĞMEN SORUMLULUKLAR YERİNE GETİRİLMİYOR

Türkiye’nin de imzacısı olduğu Öğretmenler Statüsü Tavsiyesi’ne işaret eden Danyeli, bu sözleşmenin öğretmenlerin haklarını güçlendirmeyi ve mesleğin saygınlığını yükseltmeyi amaçladığını belirtti. Danyeli, “Ne yazık ki biz Türkiye’de eğitim emekçileri olarak bu sorumlulukları yerine getiren bir iktidarın olmadığını görüyoruz” dedi.

Ö ĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA TEPKİ

Geçtiğimiz yıl çıkarılan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu da eleştiren Danyeli, “Bu kanun biz öğretmenlere sorulmadan, kapalı kapılar ardında hazırlanmıştır. İçeriği öğretmenlerin haklarını içermemekte, çalışma koşullarını ve özlük haklarını iyileştirmemektedir. Ayrıca öğretmenler arasında eşitsizliği daha da derinleştirmiştir” diye konuştu.

Ö ĞRETMENLERİN AYRIŞTIRILMASI

Kanunla birlikte öğretmenlerin beş farklı gruba ayrıldığını ifade eden Danyeli, “Aday öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde ayrıştırıldık. Aynı işi yapmamıza rağmen farklı ücretler alıyoruz. Bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır” dedi.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Öğretmenlik mesleğinin derinleşen ekonomik kriz, siyasi baskılar ve piyasacı politikalar nedeniyle her geçen gün zedelendiğini vurgulayan Danyeli, “Öğretmenlik Meslek Kanunu tamamen siyasi çıkarlarla hazırlanmış bir kanundur. Biz bu mücadeleyi Eğitim Sen ve öğretmenler olarak örgütlü mücadelemizle sürdüreceğiz” dedi.