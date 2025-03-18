Eğitim-Sen’den mücadele kampanyası

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

Eğitim-Sen genel örgütlenme sekreteri İzzet İldeş, “Eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını, insanca yaşam koşullarını ve güvenceli çalışma hakkını savunmak için yeni bir örgütlenme ve mücadele kampanyası başlatıyoruz. Kampanya ile eğitim ve bilim emekçilerinin en geniş kesimlerine ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm yurtta eşzamanlı başlattığımız kampanya ile eğitim ve bilim emekçilerinin taleplerini daha geniş kitlelere duyurmayı, dayanışmayı büyütmeyi ve ortak mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube’deki toplantıda konuşan İldeş, adil vergi sistemi, eşit işe eşit ücret, yan ödemeler taban aylığa yansıtılması ve insanca yaşayacak bir emekli aylığı talep ettiklerini dile getirdi.