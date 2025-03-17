Eğitim Sen’den ekonomik şiddete karşı ortak mücadele çağrısı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 14:34

Güncelleme: 17.03.2025 - 14:34

Türkiye’de yaşanan ekonomik krize karşı Eğitim Sen, tüm eğitim emekçilerine birleşme çağrısı yaptı. Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şubede yapılan basın açıklamasında Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İzzet İldeş, AKP iktidarın ticarileştirme odaklı politikalarının eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal, özlük haklarını ve yaşam koşullarını giderek daha da zorlaştırdığını ifade ederek, “Türkiye’de uzun süredir sürdürülen ve genelde kamu hizmetlerini, özelde eğitim alanını piyasaya açma ve ticarileştirme odaklı politikalar, eğitim ve bilim emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük haklarını önemli ölçüde geriletmiş, çalışma ve yaşam koşullarını giderek daha da zorlaştırmıştır. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi en temel kamu hizmetleri geçtiğimiz yıllar içinde hızla ticarileştirilirken, kamuda özellikle eğitim alanında güvencesiz ve esnek istihdam uygulamaları yaygınlaştırılmıştır. Sendikal haklar ve özgürlükler kısıtlanmaya çalışılmış, en temel hak arama eylemleri sendikal eylemler engellenmeye ve baskı altına alınmaya çalışılmıştır. Kamu hizmetlerinin kapsamının daraltılması ve hizmetlerin niteliğinin düşürülmesi, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, tüm toplum kesimleri gibi biz eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma koşullarını ağırlaştırırken, alım gücümüzü de ciddi biçimde erozyona uğratmıştır. Bugün, ülke olarak yaşam koşullarımızın giderek kötüleştiği, ülke nüfusunun büyük bölümünün geçim sıkıntısı yaşadığı zorlu bir süreçten geçiyoruz” dedi.

HAK KAYIPLARINA KARŞI BİRLEŞME ÇAĞRISI

Ortak mücadele çağrısını yineleyen İzzet İldeş, “Eğitim Sen olarak, eğitim ve bilim emekçilerinin haklarını, insanca yaşam koşullarını ve güvenceli çalışma hakkını savunmak için yeni bir örgütlenme ve mücadele kampanyası başlatıyoruz. “Haklarımız, Taleplerimiz ve Geleceğimiz İçin Eğitim Sen’de Birleşelim” şiarıyla yola çıktığımız bu kampanya ile eğitim ve bilim emekçilerinin en geniş kesimlerine ulaşmayı ve onlarla ortak bir gelecek örgütlemek birlikte mücadeleyi ilmek ilmek örmeyi hedefliyoruz. Bugün tüm yurtta eş zamanlı olarak başlattığımız kampanya ile eğitim ve bilim emekçilerinin taleplerini daha geniş kitlelere duyurmayı, dayanışmayı büyütmeyi ve ortak mücadeleyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve bilim emekçilerini hak kayıplarına karşı birleşmeye ve örgütlü mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

“MÜCADELE ETMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR”

“Eğitimin piyasalaştırıldığı, eğitim ve bilim emekçilerinin esnek, güvencesiz ve düşük ücretlerle çalışmaya zorlandığı, liyakatin yerini kayırmacılığın aldığı bir süreçten geçiyoruz” diye devam eden İldeş, “Her geçen gün eğitim sisteminde nitelik düşerken, bizler eğitim ve bilim emekçileri daha fazla hak kaybına uğruyoruz. Özlük haklarımızın budandığı, mülakat gibi adaletsiz uygulamalarla mesleki itibarımızın zedelendiği bu düzene karşı sesimizi yükseltmenin zamanı gelmiştir.

Bugün, parçalanmış ve bireyselleştirilmiş bir emek düzeni içinde yalnız kalmaya zorlanıyoruz. Ancak tarih göstermiştir ki, biz eğitim emekçileri ancak ortak talepler etrafında birleşerek güçlenebiliriz! Daha iyi bir ücret, güvenceli çalışma koşulları, özgür ve bilimsel eğitim için mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur. Eğitim Sen olarak Tüm eğitim ve bilim emekçilerini haklarına sahip çıkmaya, daha iyi bir gelecek için ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Gelin, birlikte hareket edelim, mücadelemizi büyütelim ve haklarımızı kazanalım!” ifadelerini kullandı.

İldeş, Eğitim Sen olarak tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ortak talepleri olarak gördükleri taleplerini şöyle sıraladı: