Eğitim-Sen’den öğrencilere açılan soruşturmalara tepki

Yayınlanma: 17.11.2023 - 10:48

Güncelleme: 17.11.2023 - 10:49

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, 5 Ekim 2023 tarihinde Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde bulunan yemekhanede, üniversite yemeklerine yapılan yüzde 200’lük zammı çatal bıçakları masalara vurup slogan atarak protesto etmişti. Özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça okul bahçesine çıkartılarak emniyet güçlerine teslim edilen öğrenciler gözaltına alınmıştı. Rektörlük, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan 13 öğrenci hakkında geçtiğimiz gün disiplin incelemesi başlatmıştı.

SAVUNMALARI İSTENMİŞTİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından öğrencilere gönderilen soruşturma yazısında, öğrencilerin çatal bıçakları masaya vurmasının toplu eylem kapsamında değerlendirildiği ve bu nedenle soruşturma açıldığı belirtildi. Öğrenciler 13 Kasım’da savunma vermeye çağrıldı, savunma yapmayan öğrencilerin savunma hakkından vazgeçmiş sayılacakları ifade edildi.

(Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Ümit Akıncı)

"FİKİR HÜRRİYETİ AÇIK BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİLİYOR"

Soruşturmalar hakkında açıklama yapan Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi Başkanı Ümit Akıncı, "Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Ekim ayında yemek fiyatlarına yaptığı fahiş artış konusunda tepkilerini dile getiren öğrencilerimize açılan soruşturmaları kabul etmiyoruz. Bizler bu soruşturmaların anayasa ve yasallarca güvence altına alınmış fikir hürriyetinin açık bir ihlali olduğu kanaatindeyiz. Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimini gecikmeden öğrencilerimize açılan soruşturmaları geri almaya davet ediyoruz" dedi.