Eğitim Sen'den proje okulu atamalarına tepki: 'Siyasi sadakat mesleki liyakatin yerini almıştır'

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:03

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:03

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, "2025 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme" sonuçları açıklandı. Atamalara eğitim emekçilerinden tepkiler geldi. Atamaların kriter belirlenmeden, torpile dayanarak yapıldığı ifade edildi. Eğitim Sen atamalara tepki göstermek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Sen adına Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu açıklama yaptı.

"ELLERİNE LİSTE ALMIŞ, ÇALIŞIYORLAR''

Atamalarda kıyım yapıldığını ifade eden Aydoğdu, "Ellerine liste almış çalışıyorlar. Benim görev yaptığım okulda Eğitim Sen'lilerin tamamını okuldan gönderiyorlar. "Kriteriniz nedir?" diye soruyoruz. "Kriterimiz yok diyorlar." Sadece bir sendikanın üyesi okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü olabiliyor. Bunların da arkasında tarikat-cemaat ilişkileri var" dedi.

''TEMEL GÜDÜLERİ ÖZELE YÖNLENDİRMEK''

Dava açabilmek için dilekçe hazırladıklarını belirten Aydoğdu, "Dilekçelerin yüzüne bakmayacağız diyorlar. Öncelikle tabi ki proje okulları kapatılsın ama bu adaletsizliği de kabul edemeyiz. Emekçilerin çocukları neredeyse biz orada oluruz. Burada bir sorun yok ama burada kendi yandaşına yer açma durumu var. 'Devlet okullarındaki çocuklar özele kaçsın, birileri zengin olsun.' Temel güdüleri bu." ifadelerini kullandı

''HUKUKİ SÜRECİ SÜRDÜRECEĞİZ''

Atamalarda liyakatin esas alınmadığına dikkat çeken Aydoğdu, "Siyasi sadakat mesleki liyakatin yerini almıştır. Proje okulu atamalarında siyasi sadakatin belirleyici olduğu bilinmektedir. Bu durum eğitimin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Eğitim kurumları iktidarın arka bahçesi değildir. Bunu hedefleyen politikalardan vazgeçilmelidir. Eğitim Sen olarak bu adaletsizliğe karşı hukuki süreci sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.