Eğitim yuvasında silahlı saldırı: Okulda dehşet

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eski bir öğrencisi olan Ömer Ket (19) pompalı tüfekle okulu bastı. Saldırgan Ömer Ket’in okula girdiği ve koridorda karşılaştığı herkese pompalı tüfekle ateş ettiği anlar kameralara yansıdı. Saldırıda 10 öğrenci, dört öğretmen, bir polis, bir kantin işletmecisi olmak üzere toplam 16 kişi yaralanırken saldırgan aynı silahla intihar etti. Silahlı saldırı nedeniyle söz konusu okulda eğitim öğretime dört gün ara verildiği bildirildi.

ESKİDEN ORADA OKUYORMUŞ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak tarafından yapılan açıklamada, saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu aktarıldı. Vali Şıldak, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 2007 doğumlu olduğunu ve daha önce aynı okulda öğrenci olduğunu, açık öğretim kaydının bulunduğunu açıkladı. Şıldak, şahsın polis ekipleri tarafından sıkıştırıldığını ve olayın ardından intihar ettiğini belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 vatandaşımız yaralanmış olup yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

RİSK GRUPLARI VURGUSU

Yaşanan olayın ardından bireysel silanlanma konusu yeniden gündeme geldi. Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, psikiyatri uzmanı Dr. Ayhan Akcan, bireysel silahlanmanın yaygınlaştığını dile getirirek “Riskli gruplarda sorun oluşturur. Ergenlerde, ruhsal problemleri olanlarda ve gençlerde risk oluşturuyor. Özellikle akran cinayetlerinde ve okulda öğretmen cinayetlerinde kullanılmasında bireysel silahın yaygın olduğunu ve tehlike saçtığını görebiliyoruz. Son bir haftada, 10 günde bu tür olaylar tekrarlanmaya başladı. Tehlike oluşturan, okulu terk eden, meslek sahibi olmayan, kötü aile koşulu olan çocukların topluma kazandırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan ise saldırıya ilişkin, “Bu konu önemli. Bir güvenlik eksiği olduğu ortada. Bu güvenlik eksiğinin derhal ortadan kaldırılması lazım. Bu bizim çok uzun zamandır söylediğimiz bir şey, dile getirdiğimiz bir şey. Bir an önce tedbir alınması gerektiği ortada” şeklinde konuştu.

İSTANBUL SİLAHLI ŞİDDETİN İLK SIRASINDA

Umut Vakfı’nın verileri bireysel silahlanma gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Verilere göre, 2025 yılında Türkiye genelinde 3 bin 422 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Bu 3 bin 422 olayda 2 bin 225 kişi yaşamını yitirdi. Bir kısmı ağır olmak üzere 3 bin 167 kişi de yaralandı. 3 bin 422 silahlı şiddet olayının 638’inde her türlü kesici ve delici alet kullanılırken 2 bin 784 olayda tabancalardan tüfeklere ateşli silahlar kullanıldı.

Bölge bazında yapılan incelemelerde Marmara Bölgesi’nde en çok silahlı şiddet olayının yaşandığı aktarıldı. 2025 yılında olayların en çok yaşandığı iller ise sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, İzmir, Konya, Samsun, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır oldu.