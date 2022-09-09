Eğitimcilerden AKP'nin 'Pembe tablo'suna tepki: Sınıflar 22 değil, 50 kişi!

09 Eylül 2022 Cuma, 06:56

Milli Eğitim Bakanlığı ve AKP’li vekillerin açıkladığı 20 yıllık eğitim bilançosu İzmir’de tartışmalara yol açtı. Sınıflardaki öğrenci sayılarının 20 yılda 40’lı rakamlardan 20’lere kadar düştüğünü, derslik sayısının ise 16 binden 38 bine yükseldiği belirtilen açıklamaya tepki gösteren eğitimciler, İzmir’de konteynerlerde ders yapan öğrencileri ve 50 kişilik sınıfları hatırlatarak tabloyu algı operasyonu olarak niteledi.

KONTEYNER SINIF

Açıklanan verileri eleştiren Eğitim İş Sendikası İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Adem Yıldırım,sayıların devlet okullarını değil, özel okulları yansıttığınısöyledi ve “Tabloda AKP iktidarında yapılanlar anlatılmış. Peki bu 20 yılda kaç kere eğitim programı, yönetmelik,sınav sistemi değişti? Her gelen Bakan ‘reform yaptık’ diyor. İyimser bir tablo çiziliyor ama bugün İzmir valisi kaynak olmadığından iş dünyasına ve belediyelere okul yaptırın diye çağrıda bulunuyor” diye konuştu.

Yıldırım, tabloyu şöyle yorumladı: “Özellikle İzmir depreminden sonra kentimizdeki okullarda sınıfların ortalaması 50 öğrenciye çıktı. Anadolu liselerinde dahi 42 kişilik sınıflarda ders yapılıyor. Bugün Buca’da halen konteynerlerde ders gören öğrencilerimiz var. Oraya halen okul binası bulunamadı. Vali geçen hafta 122 okulun 17’sini yapabildiklerini açıkladı. Tabloda açıklanan derslik sayılarına baktığımızda hayali dersliklerle karşı karşıyayız. Kurs merkezi, kolej gibi özelleri de bu tabloya katmışlar. Milli Eğitim Bakanlığı’nın önceliği devlet okulları olmalı. Sonuçta herkes bu imkânlara ulaşamıyor, özel okullara gidemiyor. Bize ulaşan son verilerle göre; İzmir’de 55 bin öğretmen varken bunu 60 bin olarak açıklamışlar. Kentimizde 827 bin öğrenci var, bu derslikler bu kapasiteye nasıl yetecek? Milli Eğitim Bakanlığı onca sorunu görmezden gelip bir inşaat firması gibi derslik sayısı, bina sayısı açıklıyor. Peki bu binalar ne durumda? Okulların sosyal alanları, laboratuvarları, pansiyonları, yemekhanesi var mı? Kentimizde pansiyona ihtiyaç duyulan dünya kadar okul var. Halen taşımalı eğitimi tartışıyoruz. Sırf bu yüzden çocuklarımız cemaatlerin kucağına itiliyor. Plana göre yapacakları dokuz tane öğrenci pansiyonu İzmir’in neresine yetecek? Bizim 1 milyona yakın öğrencimiz var. Mesele bina değil,sayılar değil, eğitimin niteliğidir.”

KALİTESİZ EĞİTİM

42 yeni anaokulu, 54 ilkokul, 41 ortaokul, 42 lise yapılmasını öngören yatırım planlarını da eleştiren Yıldırım, “Bu plan kaç yılda gerçekleşecek Üç yılda mı, on yılda mı? İzmir’de iki yılda 122 okulu yapamadılar. Bunları ne zaman yapacaklar? Bu tabloda eğitimin kalitesi yok” diye konuştu.