Eğitimciler, okul çıkışı darbedilen müdür için eylem yaptı

Samsun’da görev yapan okul müdürünün, çıkışta 2 kişi tarafından darbedilmesi nedeniyle eğitimciler okul bahçesinde bir protesto gerçekleştirdi.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:24
Eğitimciler, okul çıkışı darbedilen müdür için eylem yaptı
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Samsun'un Atakum ilçesinde Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü olarak görev yapan Fırat Şad, okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Eğitimciler, olayın işlendiği okulun önünde toplanarak şiddet olayına tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Memur Sen Samsun Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “Münferit eylemler olmaktan çıkmış, gittikçe yaygınlık kazanmış, artık toplumsal bir yara haline gelmiş bu şiddet, eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini olumsuz etkilemekte, eğitimcilerin verimliliğini düşürmektedir. Öğrencilerini koruduğu, düşündüğü için öğretmenlerimizin uğradığı bu şiddet olayları ciddi bir hukuki yaptırım gelmediği sürece devam edecek. Meczuplar, kafası bozuklar, cahiller, vandallar okulları basacak, eğitimcileri darp edecek. Kaç kere ölürsek, kaç kere yaralanırsak eğitimcilere yönelik şiddeti önleyecek kanuni bir düzenleme yapılacak. Yaşadığımız bu son olayda da gördük ki eğitimciye şiddet konusunda acilen bir kanuni düzenleme yapılmalı. Okullarımız hem evlatlarımız hem de eğitimcilerimizin için daha güvenilir hale getirilmelidir. İlimizde yaşanan bu üzücü olayda yanımızda olan, olayın sıcak anından faillerin yakalanmasına kadar ki süreçte bizleri yalnız bırakmayan valimize, il emniyet müdürümüze, kaymakamımıza, ilçe emniyet müdürümüze teşekkür ederiz. Fırat Şad hocamıza, başkanımıza geçmiş olsun diyor, böylesi utanç verici vandallıkların yaşanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Okul önündeki basın açıklamasına Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik’in yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, sendika temsilcileri, eğitimciler katılarak destek verdi.


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