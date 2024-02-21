'Müze değil üniversite' eylemi: Öğrenciler okuluna giremedi, darbedildi!

Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:21

Güncelleme: 21.02.2024 - 15:55

İstanbul Üniversitesi öğrencileri fakülteler arası geçiş yasağı ve üniversitenin rektörü Osman Bülent Zülfikar’ın politikalarını protesto etmek amacıyla dün başlattıkları eylemi bugün de devam ettirdi.

Beyazıt Ana Kapı önünde bir araya gelen öğrenciler polis müdahalesi ile karşılaştı. Polis barikatını aşıp okula girmek isteyen öğrenciler arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında öğrencilerden biri baygınlık geçirdi.

Arbedenin ardından öğrenciler, okul kimlik kartlarını havaya kaldırarak kampüse girmek istedi ancak içeri alınmadılar. Çevvik kuvvet çemberi içinde okulun kapısı önünde bekleyen öğrencilerle rektörlük temsilcileri görüşme yaptı. Rektörlük öğrencileri içeri almayı kabul etmedi. Öğrenciler forumu kapının önünde yapacaklarını belirterek, okulun kapıları açılana kadar alandan ayrılmayacaklarını ekledi.

Beyazıt Meydanı'ndaki yoğun polis sayısı tepki çekerken, forum okul dışında devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversitenin tüm kampüslerinin öğrenci olmayanlara da ziyarete açıldığını açıklamıştı. Zülfikar söz konusu kararına ilişkin, dünyanın artık 'duvarsız üniversite' konseptini tartıştığını söylemiş, "Üniversitenin kapısı parmaklıklarla kapalı olamaz" diye eklemişti.

Üniversitenin ziyarete açıldığı ilk gün, bir grup kişi derslerin işlendiği sınıflara girmiş ve öğrencilerin fotoğraflarını çekmişti.

Gelen görüntülerin üzerine tepkilerin artmasıyla rektör Zülfikar, kısmi geri adım atarak 08.30 ile 17.00 arasında olan ziyaret saatlerinin 13.00-16.00 arasına çekildiğini ve ziyaretlerin yalnızca ana kampüs ile sınırlandırıldığını belirtilmişti.