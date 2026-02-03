Eğitimciler yeni yönetmelikteki belirsizliklere dikkat çekti: 'Akademi sonrası eleme sistemi doğru değil'

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlandı. Eski yönetmelikte yer alan "Sözlü Sınav" (mülakat) uygulaması kaldırıldı ve yerine Milli Eğitim Akademisi’nin düzenleyeceği "Yönetici Yetiştirme Programı" getirildi. Eğitimci Maksut Balmuk yeni sistemi Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Okul yöneticilerinin MEB’in tezgahından geçeceğini belirten Balmuk, “MEB öğretmen atamada olduğu gibi okul yöneticilerinin tespitinde de mülakatı kaldırdı. Mülakat kalktı yerine akademi eğitimi geldi. Okul yöneticisi olmak için önce yazılı sınavı geçmelisiniz ardından akademide eğitime alınacaksınız. Akademi eğitimi sonrasında yeniden sınav olacak ve bu sınav puanına göre okul müdürü/müdür yardımcısı olacaksınız. AKP iktidara gelmeden önce 1998’de yöneticilik için eğitim şartı gelmişti. Eğitim yöneticisi olacaklar eğitime alınıyorlardı. 2004’den günümüze ise MEB sürekli mülakat, sözlü sınav, takdir puanı gibi kriterlerle elinde tutmaya çalıştı yönetici atama sistemini...” dedi.

‘ŞAİBE OLUP OLMAYACAĞINI KESTİRMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Balmuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Konuya bütünsel baktığımızda daha yazılı sınavdan çok yüksek puan alan bir öğretmen nasıl ki keyfi olarak mülakatta baraj altı puan verilerek eleniyorduysa şimdi aynısı akademide yapılabilecek. Hatta herkesin aynı şartlarda katıldığı yazılı sınavdan 100 tam puan alsanız bile akademi sonrası sınav ile yönetici yapılmamanız mümkün olacak. Evet akademi eğitimi geldi ama içerik dahi net değil. Yönetici adayı, merkezi yapılacak yazılı sınav gibi objektif kriterlere göre belirlenip hatta atamaları yapıldıktan sonra akademik eğitime alınmış olsaydı, bu sistem sahiplenilebilirdi ama akademi sonrası elemeyi esas alan bir sistem doğru bir sistem değildir. Akademi sonrası yapılacak sınavlarda bir şaibe olup olmayacağını, adil ve objektif bir değerlendirme olup olmayacağını kestirmek mümkün değil. Çünkü kurumlar yıpratılmış ve son yıllarda güven bir hayli sarsılmıştır.”