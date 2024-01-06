Eğitimcilerden yaz saati isyanı: Karanlıkta eğitim olmaz!

Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:28

Güncelleme: 06.01.2024 - 11:30

Eğitim Sen üyesi öğretmenler, kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılması için Türkiye’nin en batısı İzmir’de ellerinde pankartlarla eylem yaptı. Buca Ortaokulu önünde basın açıklamasında toplanan eğitimciler, “Karanlık eğitim olmaz” pankartı açarak “Sağlıklı uyku her çocuğun hakkıdır”, ”Çocuklar uykusuz aileler huzursuz”, “Karanlıkta eğitim istemiyoruz”, “Çocuklar uykusuz, aileler huzursuz”, “Karanlıkta değil, aydınlıkta eğitim” dövizleri taşındı.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, 2016 yılından bu yana yapılan bu yanlış uygulamanın sonuçlarını anlatmaya çalıştıklarını belirterek, “İktidarın bu yanlış saat uygulaması nedeniyle kış aylarında eğitim kurumlarının çoğu hava aydınlanmadan önce açılıyor ve hava karardıktan sonra kapanıyor. Okullardaki uygulamalara göre öğrenciler derslerinin bir kısmını karanlıkta yapmak zorunda kalıyorlar. İzmir Türkiye’nin en batısında bulunan illerden bir tanesi olarak yaz saati uygulamasından en çok etkilenen illerden bir tanesidir. Ayrıca İzmir depremi nedeniyle yaklaşık 300 eğitim kurumu hasar almış ve boşaltılmıştır. Bu nedenle Buca başta olmak üzere İzmir merkezin birçok yerinde okullar birleştirilmiş, aynı binayı birden çok okul kullanmaya başlamıştır. Zaten merkezdeki birçok okulda ikili eğitim yapılırken bu sayı katlanmıştır. Bazı okullarda eğitim saat 07.20 de başlayıp 20.00 da bitmektedir” ifadelerini kullandı.

“ELEKTRİK ŞİRKETLERİNE KATKISI OLDU”

Kalıcı yaz saati uygulamasının öğrenciler ve eğitim emekçileri dışında veliler açısından da olumsuz sonuçlarının olduğunu kendilerine gelen şikayetlerden bildiklerini belirten Candemir, en önemli şikayetin güvenlik kaygısı olduğunu vurguladı. Candemir, “Çocuklarını okula bırakamayan veya okul çıkışında alamayan velilerde korku ve kaygı had sahaya ulaşmıştır. Bu çağdışı uygulama, herkesi depresif hale getirip, emekçileri, öğrencileri güne karamsar başlatmaktadır. İktidarın iddiasının aksine veriler gösteriyor ki hükümetin yaz saati uygulamasını kalıcılaştırıp, kış saatini kaldırmasıyla elektrik tüketiminde bir artışa neden olduğu görülmektedir. Bu uygulama nedeniyle elektrik tüketiminde kısmi bir artış olduğu için toplumun hiçbir kesimine faydası olmazken sadece elektrik şirketlerine ve elektrik dağıtım şirketlerine bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“İNSAN SAĞLIĞI DA OLUMSUZ ETKİLENDİ”

Kış saatine geçilmemesinin toplum sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin dikkate alınması gerektiğini kaydeden Candemir, “Güneş ışığından daha fazla yararlanarak enerji tasarrufu sağlamak amacıyla uygulanan yaz saatinin, kış aylarında da sürdürmenin enerji tüketimi açısından hiçbir ekonomik getirisi olmadığı gibi biyolojik saatin bozulması nedeni ile insan sağlığı üzerine ciddi olumsuz etkileri vardır. Toplumda depresyon, dikkat dağınıklığı, metabolik sorunlar başta olmak üzere pek çok hastalığın yanı sıra kazaların artışı, bu sağlık sorunları ile ilgili hastalık, ölüm ve sakatlıkların da artışı anlamına gelir. Yetkilileri, toplumun sağlığı ve geleceği üzerine etkileri olabilecek kararlarlar alırken çok yönlü değerlendirmeye ve insan sağlığını her şeyin önünde bir değer olarak ele almaya davet ediyoruz. Bizler bu ülkenin aydınlık yüzü olarak İtiraz ediyoruz. Ve Eğitim Sen olarak, aynı bir mum gibi eridikçe etrafımızı aydınlatıyor, bu kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını talep ediyoruz” dedi.