Eğitimde 4+4+4 yeniden gündemde... Özbay: 'AKP’nin politikası, ideolojik dönüşümü hedefliyor'

Yayınlanma: 24.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 24.02.2025 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Zorunlu eğitimin çok olduğunu, yakında bunun tartışmaya açılacağını ben de tahmin ediyorum. Bu kadar uzun bir süre standart bir eğitime çocukları tabi tutmak doğru olmayabilir” açıklamasının ardından Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü’nün düzenlediği “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” konulu çalıştayda “Lise 3 yıl olmalı. 4+4+3 sistemine geçilmeli” fikri ortaya atıldı. Söz konusu gelişmenin ardından eğitimde 4+4+4 tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Sendika olarak bu sistemin eğitimi niteliksizleştirdiğini, çocuk işçiliğini teşvik ettiğini ve özellikle kız çocuklarını eğitimden kopardığını dile getirdiklerini anımsatan Özbay, “AKP iktidarının eğitim sistemine yaptığı müdahaleler, bilinçli bir şekilde ülkemizi çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışından uzaklaştırmaya yöneliktir. Son olarak Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü tarafından düzenlenen çalıştayda, 12 yıllık zorunlu eğitimin ‘dayatma’ olarak tanımlanması ve çocukların kabiliyetleri, meslek edinmeleri ve yuva kurmaları önünde engel olarak gösterilmesi, AKP’nin eğitimi tamamen piyasalaştırma ve gericileştirme projesinin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE TEŞVİK’

Zorunlu eğitimin kesintisiz ve kamusal hak olduğunu vurgulayan Özbay, “Çocukların erken yaşta eğitimden kopmalarına neden olacak gerici düzenlemelere geçit verilmemeli. Eğitimde eşitliği ortadan kaldırarak kız çocukları başta olmak üzere geniş kesimin eğitim hakkı gasp edilmek istenmekte. Çocuk işçiliğinin teşvik edilmesine yönelik hiçbir girişim kabul edilemez” dedi.