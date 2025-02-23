Kastamonu'da eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kastamonu’da 24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuk nedeniyle il merkezinde eğitim öğretime 24 Şubat Pazartesi günü ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Kastamonu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan kar tatili kararını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma ve şiddetli soğuk nedeniyle 24 Şubat 2025 Pazartesi günü, ilimiz merkezinde (merkez ilçede) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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