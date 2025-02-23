Rize ve Ordu'da eğitime 'kar' engeli!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 16:34

Güncelleme: 23.02.2025 - 16:34

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı.

Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti.

Okullarda eğitime 1 gün ara verdiklerine değinen Vali Baydaş, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.