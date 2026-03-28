Eğitimde ücretli öğretmen dayatması: Kadrolu atama yerine güvencesiz çalıştırma

Bütçeden “aslan payı”nı eğitime ayırmakla övünen iktidar, öğretmen ihtiyacı bulunmasına karşın, asgari ücretin bile altında kalan ücretlerle öğretmen çalıştırıyor. ‘Ücretli öğretmen’ ismi altında çalışan bu öğretmenler; ders saatine göre ücret alıyor ve sabit bir maaşla çalışmıyor. Ücretli öğretmenler okullarda birçok öğretmenden fazla derse girip meslektaşlarının üçte biri kadar maaşa çalışmaya mecbur bırakılıyor.

Türk Eğitim-Sen sayıları yaklaşık 100 bin olduğu bilinen ücretli öğretmenlere ilişkin bir araştırma yaptı. Sendika 81 il valiliğinden ücretli öğretmen sayısını istedi. Yanıt 62 valilikten geldi. Bu 62 il toplamındaki ücretli öğretmen sayısının 71 bin 757 olduğu açıklandı. Sendikanın yaptığı araştırmaya göre; güvencesiz çalışma koşullarına mahkum bırakılan 71 bin 757 ücretli öğretmenin yalnızca 30 bin 536’sının, yani yüzde 42.55’inin eğitim fakültesi mezunu olduğu ortaya çıktı. İl valiliklerinden ayrıca norm kadro ihtiyacını da talep eden Türk Eğitim-Sen 55 valilikten gelen verilere göre norm kadro ihtiyacının 80 bin 449 olduğunu açıkladı. Buna göre ücretli öğretmen sayısının norm kadro ihtiyacının 8 bin 692 altında kaldığı görüldü. Özetle; ihtiyaç olduğu halde, ‘kadrolu atama yerine güvencesiz çalıştırma’ tercih edildi.

EN AZ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN SAYISI KADAR ATAMA

Söz konusu araştırmaya ilişkin konuşan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmen açığını gidermek için en az ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılması gerektiğini vurguladı. Geylan, sendika olarak ücretli öğretmenliğin tamamen kaldırılmasını ve tüm öğretmenlerin yalnızca kadrolu olarak atanmasını talep ettiklerini belirtti.

TEKİN’DEN MHP’YE YANIT YOK

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ücretli öğretmenlere ilişkin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tekin, kendisine norm fazlası öğretmen sayısının arttığına ve buna karşın aynı bölgelerde ücretli öğretmen görevlendirmelerinin devam ettiğine ilişkin iddiaları soran Özdemir’e yanıt vermedi. Konuya ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli ise 2022 yılında “Ücretli öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir” çıkışını yapmıştı. Bahçeli, 24 Kasım 2025 tarihinden yani Öğretmenler Günü’nden bir gün sonra yaptığı grup toplantısında ise “Atanamayan tek bir öğretmen kalmasın” çağrısında bulunmuştu.

‘OKUTTUĞU DERS DIŞINDA ÜCRET ALAMAZ’

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Bakan Tekin’e verdiği soru önergesinde bir ücretli öğretmen tarafından kendisine iletilen; ‘ücretli öğretmenlere resmi ve dini tatillerde ders ücretlerinin tam ödenmemesi ve ara tatiller ile şubat tatilinde ücretli öğretmenlerin hiçbir ücret alamamaları’ durumunu sordu. Tekin’den, “Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin yalnızca fiilen okuttukları ders görevi karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün olup bunun dışında bir uygulama yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır” yanıtı geldi.

EK İŞE İHTİYAÇ DUYUYORLAR

Eğitim-İş Sendikası’nın geçen yıl yaptığı araştırmaya göre ücretli öğretmenlerin yüzde 75’i ek iş yapma ihtiyacı duyuyor. Öğretmenlerin yüzde 92’si geleceğe dair tasarruf yapamadıklarını belirtirken, bekar öğretmenlerin yüzde 97’si ise ücretli öğretmenlik geliri ile mevcut ekonomik şartlarda evlenebilmesinin mümkün olmadığını düşünüyor.