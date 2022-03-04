Eğitimin hali bu sergide
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) İzmir şubesi tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Köy Okullarımız” konulu fotoğraf sergisinin son durağı, Denizli Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi oldu.
Sergi sayesinde farkındalık yarattıklarını belirten Yeni Kuşak Köy Enstitülüleri Derneği İzmir Şube Başkanı Özgün Utku, “Sergiyi gezerken ve gezdikten sonra bir duygu seline kapılıyorsunuz. Her köye bir okul, her okula bir öğretmen ilkesiyle yönetildiğinde ülkemizin geldiği yeri biliyoruz. Peki köy okullarının kapatıldığı, harabeye döndüğü, yalnızlığa ıssızlığa terk edildiği günümüzde ülkemizin kıt kaynakları eğitim yerine geçilmeyen köprülere, inilmeyen havaalanlarına garanti ödemesi olarak aktığında ne oluyor? Örneğin Aladağ’da kız öğrenciler kaçak yurtta cayır cayır yanarak ölüyor veya Enes “Artık dayanamıyorum” diyerek intihar ediyor. Erzurum Palandöken’de kaçak yurtta erkek öğrencilere tecavüz ediliyor. Ülkenin bu gün bulunduğu durum köy okullarının fotoğrafları üzerinden adeta şamar gibi yüzümüze vuruyor.. Sergi sayesinde köy okullarının durumu konusunda yurttaşların farkındalığı ve ilgisi artıyor” dedi.
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