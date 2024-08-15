Eğlence mekanı çıkışında tekme ve yumruklu kavga!
Beylikdüzü’nde bir eğlence mekanının çıkışında kavga çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken, bir kişinin aldığı darbelerden dolayı yerde hareketsiz yattığı görüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Büyükşehir Mahallesi’nde bir AVM’nin önünde meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir nedenle eğlence mekanı çıkışında, alkollü olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönerken o anlar çevredeki bir yurttaşın cep telefonu ile görüntülendi.
Görüntülerde, kavga eden taraflardan bir kişinin yerdeyken tekmelendiği ve yumruklandığı anlar yer aldı.
Aldığı darbelerden sonra yerde hareketsiz kalan kişiye saldırmaya devam ettiler.
Çevredekilerin güçlükle ayırabildiği kavga sonrası taraflar olay yerinden ayrıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye geçen vekil ve başkanlar belli oldu!
- Kılıçdaroğlu özür dileyerek yüklendi
- Tutuklama öncesi 'savcı' ayarı!
- DSÖ uluslararası acil durum ilan etti!
- 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunç Soyer' açıklaması
- Adnan Polat'tan Florya açıklaması!
- Fulya Öztürk'e Bahçeli'den yeni isim
- Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı!
- Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu!