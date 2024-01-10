Eğlence mekanı önünde silahlı kavga: 1 kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:01

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:01

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanı önünde 3 gün önce gece saat 03.00 sıralarında silahlı kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanında alkol alan şahısların içeride başlayan tartışması çıkışta silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerindeki aracında bulunan pompalı tüfekle kavgaya karışan bir şahıs, etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

CEP TELEFONU TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Arkadaşının engel olma çabalarına rağmen peş peşe tetiğe basan şahıs, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevredeki yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kavga üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine geldiğini gören gruptaki bazı kişiler, geldikleri araçla hızla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ekiplerin takibine takılan iki grup, kısa süren kovalamacanın ardından yakayı ele verdi.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI!

Olaya karıştığı düşünülen ikisi araç içerisinde biri başka noktada bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.A.D., M.N.Ö. ve B.Ö. adlı şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olaya karışan 3 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mekana ve çevreye rastgele ateş eden C.A.D. adlı saldırgan ise, savcılığın itirazı üzerine tekrardan gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan C.A.D., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.