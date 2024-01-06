Çorum'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 11:15

Güncelleme: 06.01.2024 - 11:15

Buharaevler Mahallesi Mahmutevler 22'nci Sokak'ta, dün akşam Berat Ç. ile Murat A. (34) ve Vahit Can D. (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Berat Ç., tabancayla Murat A.'yı karın, Vahit Can D.'yi de kasığından vurup kaçtı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Vahit Can D. ve Murat A., Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alındı. Yararlıların sağlık durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Polis, Berat Ç.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.