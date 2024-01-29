Eğlence mekanında 3 kişiyi yaraladı... 128 gün sonra bulundu!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 15:19

Güncelleme: 29.01.2024 - 15:19

Olay, 23 Eylül 2023’te saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde, bir alışveriş merkezindeki eğlence mekanında meydana geldi.

Garsonlardan Tolga Ergün (21) ve Yiğit Selçuk (30) ile müşteri Mertcan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Mertcan A., üzerindeki tabancayı çekip ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün yaralandı. Şüpheli Mertcan A. otomobiliyle kaçarken yaralılar ise araçlarla özel bir hastaneye götürüldü.

İL DIŞINA KAÇTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, il dışına çıkan şüphelinin Bursa’ya geri döndüğünü tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mertcan A.’yı takibe aldı.

Mertcan A., dün bindiği takside üzerinde sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan Mertcan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan Mertcan A.'nın 2 garson ile güvenlik görevlisini yaraladığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eğlence mekanından çıkarılan Mertcan A.'nın telefonda konuştuğu, sonra da bir masaya servis yapan garsona tokat attığı görüldü.

Çıkan arbedenin ardından Mertcan A.'nın etraftaki kalabalığa rağmen çalışanlara ateş açıp otomobille kaçtığı görüntülere yansıdı.