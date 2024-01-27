Fuarda iş insanına silahlı saldırı: Saldırgan aranıyor
İş insanı Nedim Kaya, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde çıkan tartışmada silahla vuruldu. Olayda yaralanan Kaya, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Mardin Tanıtım Günleri'nin düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında meydana geldi.
İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen tanıtım günlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bu tartışma sırasında iş insanı Nedim Kaya silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yaralı Nedim Kaya hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişinin kaçtığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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