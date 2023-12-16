Eğlence mekanında çıkarken silahlı saldırıya uğradı!
Bornova'da bulunan bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan Y.Y. adlı kişi yaralandı. Y.Y. hastaneye kaldırılırken, zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanından çıkan Y.Y.'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi.
ZANLI ARANIYOR!
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arda Güler'i şaşırtan teklif: Utancından kıpkırmızı oldu
- Fatih Terim'e teknik inceleme!
- Bülent Tezcan yoğun bakımda! İşte sağlık durumu
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- 7 üzeri deprem beklediği bölgeleri sıraladı
- Yaşar Okuyan entübe edildi
- Faruk Koca'ya verilen cezadan rahatsız oldu
- Uzayda yüzen 12 milyar yıllık su kütlesi keşfedildi
- İYİ Parti’de ‘Ensarioğlu’ depremi!
- Bahçeli'den Erdoğan'a 'jest'