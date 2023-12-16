Eğlence mekanında çıkarken silahlı saldırıya uğradı!

Bornova'da bulunan bir eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan Y.Y. adlı kişi yaralandı. Y.Y. hastaneye kaldırılırken, zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 09:32
Eğlence mekanında çıkarken silahlı saldırıya uğradı!
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İzmir'in Bornova ilçesinde Küçükpark yakınlarındaki bir eğlence mekanından çıkan Y.Y.'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi. 

ZANLI ARANIYOR!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. 

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.


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