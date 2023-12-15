Şişli'de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı

Şişli'de maskeli motosikletli saldırgan, taksi durağı ve park halindeki otomobile silahlı saldırı düzenledi.

İHA
Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:29
Şişli'de taksi durağı ve otomobile silahlı saldırı
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İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi'nde iddiaya göre, taksi durağına ve park halindeki otomobile kimliği belirlenemeyen bir kişi, plakasız motosikletle gelerek silahlı saldırı düzenledi.

Onlarca merminin sıkıldığı olayda taksi durağının camları kırıldı, taksi durağına ait olduğu öğrenilen park halindeki otomobile ise 6 el ateş edildi.

Saldırgan, olay sonrası geldiği motosikletle kaçtı. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobili delip geçen 3 kurşun ise aracın arkasında bulunan büfeye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri taksi durağı, otomobil ve büfede incelemelerde bulundu.

Ekipleri kamera kayıtlarından saldırganı tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.


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