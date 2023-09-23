Eğlence mekanında silahlar patladı: 3 çalışan yaralandı!

Yayınlanma: 23.09.2023 - 07:40

Güncelleme: 23.09.2023 - 07:40

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesindeki AVM'de bulunan eğlence mekanında saat 23.30 sıralarında silahlar patladı.

İddiaya göre, garsonlardan Tolga Ergün (20) ve Yiğit Selçuk (29) ile müşteri Mertcan A. (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan A., üzerindeki tabancayla ateş etti.

Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün, yaralandı.

SALDIRGAN ARANIYOR!

Şüpheli Mertcan A. olay yerinden 34 GZT 749 plakalı otomobiliyle kaçarken, yaralılar ise yurttaşlar tarafından araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis, Mertcan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.