Eğlence mekanında silahlar patladı: 3 çalışan yaralandı!
Bursa'da bir AVM'deki eğlence mekanında çıkan tartışmada müşterilerden Mertcan A., 2 garson ve güvenlik görevlisini tabancayla vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Mertcan A. ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesindeki AVM'de bulunan eğlence mekanında saat 23.30 sıralarında silahlar patladı.
İddiaya göre, garsonlardan Tolga Ergün (20) ve Yiğit Selçuk (29) ile müşteri Mertcan A. (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, Mertcan A., üzerindeki tabancayla ateş etti.
Açılan ateşte kurşunların isabet ettiği güvenlik görevlisi Efendi Doğan (45) ile Yiğit Selçuk ve Tolga Ergün, yaralandı.
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Şüpheli Mertcan A. olay yerinden 34 GZT 749 plakalı otomobiliyle kaçarken, yaralılar ise yurttaşlar tarafından araçla çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.
Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis, Mertcan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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