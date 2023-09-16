Kocaeli'nde eğlence mekanında 'silahlı' kavga

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada N.K. ile A.K.D. yaralandı.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 12:03
Kocaeli'nde eğlence mekanında 'silahlı' kavga
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında sabaha karşı, N.K. ile kuzeni E.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K'nin tabancayla ateş ettiği N.K. ile darbedilen A.K.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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