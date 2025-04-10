Eğlence mekanında uyuyakalan kişinin kredi kartından 370 bin lira çekildi, garson tutuklandı

Zonguldak'ta bir eğlence mekanında uyuyakalan şahıs, uyandığında kredi kartından 370 bin TL çekildiğini fark etti. Olayla ilgili mekanda garson olarak çalışan şüpheli tutuklandı.

Eğlence mekanında uyuyakalan kişinin kredi kartından 370 bin lira çekildi, garson tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 18:33

İddiaya göre, bir eğlence mekanında vakit geçiren M.Ö., alkollü içkinin etkisiyle mekanda uyuyakaldı. Garson E.Y. tarafından uyandırılıp taksiyle evine gönderilen M.Ö., sabah saatlerinde banka hesap hareketlerini kontrol ettiğinde kartından 370 bin TL tutarında işlem yapıldığını gördü.

Durumu fark eden M.Ö., tekrar eğlence mekanına giderek sorumlularla görüşmek istedi. Mekan yetkilileriyle yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.Ö., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

GARSON CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet ekipleri, eğlence mekanında çalışan garson E.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.Y., Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesi kapsamında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #eğlence mekanı #Kredi #hesap

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