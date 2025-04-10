Eğlence mekanında uyuyakalan kişinin kredi kartından 370 bin lira çekildi, garson tutuklandı
Zonguldak'ta bir eğlence mekanında uyuyakalan şahıs, uyandığında kredi kartından 370 bin TL çekildiğini fark etti. Olayla ilgili mekanda garson olarak çalışan şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, bir eğlence mekanında vakit geçiren M.Ö., alkollü içkinin etkisiyle mekanda uyuyakaldı. Garson E.Y. tarafından uyandırılıp taksiyle evine gönderilen M.Ö., sabah saatlerinde banka hesap hareketlerini kontrol ettiğinde kartından 370 bin TL tutarında işlem yapıldığını gördü.
Durumu fark eden M.Ö., tekrar eğlence mekanına giderek sorumlularla görüşmek istedi. Mekan yetkilileriyle yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından M.Ö., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.
GARSON CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyet ekipleri, eğlence mekanında çalışan garson E.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen E.Y., Türk Ceza Kanunu'nun 245. maddesi kapsamında "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!
- Madem tarih yazmaya karar verdiler: Yozgat'ta olacağız!
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Ülkeyi seçime götürecek seçim
- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı'na atamalar
- Yandaş medya milli oyuncuyu hedef gösterdi!
- CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali başvurusuna ret!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!