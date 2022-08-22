Eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:20

Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Somaki Sokak’ta, 19 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında eğlence merkezinin bulunduğu sokakta bekleyen Habib Karakaya’ya plakası belirlenemeyen otomobilden tabancayla ateş açıldı.

KURTARILAMADI

Kurşunların isabet ettiği Habip Karakaya, yaralı halde eğlence merkezinin arka sokağına kaçtı. Karakaya, bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gökhan Ö., Süleyman Ö. ve Şerife R. Olduğunu tespit etti. Polis, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi suç aleti tabancayla evlerinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Karakaya’yı, yaşanan küfürleşme nedeniyle Gökhan Ö.’nün vurduğu belirlendi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan Ö. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.