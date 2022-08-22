Eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelisi tutuklandı
Konya’da eğlence merkezi önünde bekleyen Habip Karakaya’yı (33) otomobilden ateş edip öldüren Gökhan Ö. (25) ile yanındaki Süleyman Ö. (39) ve Şerife R. (28) yakalandı. Küfürleşme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Gökhan Ö. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Somaki Sokak’ta, 19 Ağustos günü saat 21.30 sıralarında eğlence merkezinin bulunduğu sokakta bekleyen Habib Karakaya’ya plakası belirlenemeyen otomobilden tabancayla ateş açıldı.
KURTARILAMADI
Kurşunların isabet ettiği Habip Karakaya, yaralı halde eğlence merkezinin arka sokağına kaçtı. Karakaya, bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gökhan Ö., Süleyman Ö. ve Şerife R. Olduğunu tespit etti. Polis, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi suç aleti tabancayla evlerinde gözaltına aldı.
TUTUKLANDI
Karakaya’yı, yaşanan küfürleşme nedeniyle Gökhan Ö.’nün vurduğu belirlendi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökhan Ö. tutuklandı, diğer 2 kişi ise serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Üç isim için harekete geçildi
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!