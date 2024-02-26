Eğlence merkezinde korkutan salıncak kazası!
Mersin'de bir eğlence merkezinde yüksekten bırakılan salıncağa binen 2 kişi aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarparak bacaklarından yaralandı.
Mersin'de bir eğlence merkezine giden 2 genç, yüksek noktadan bırakılan salıncağa bindi. Salıncağın bırakılmasıyla 2 genç, aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bacaklarından yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla indirildi. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Ayrıca kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüksekten bırakılan 2 kişinin aşağıda unutulan bindirme platformuna çarptıkları yer alıyor.
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