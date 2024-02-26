Eğlence merkezinde korkutan salıncak kazası!

Mersin'de bir eğlence merkezinde yüksekten bırakılan salıncağa binen 2 kişi aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarparak bacaklarından yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 17:42
Eğlence merkezinde korkutan salıncak kazası!
Abone Ol google-news

Mersin'de bir eğlence merkezine giden 2 genç, yüksek noktadan bırakılan salıncağa bindi. Salıncağın bırakılmasıyla 2 genç, aşağıda unutulan demir bindirme platformuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bacaklarından yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla indirildi. Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yüksekten bırakılan 2 kişinin aşağıda unutulan bindirme platformuna çarptıkları yer alıyor. 


Mersin haberleri eğlence merkezi haberleri eğlence haberleri salıncak haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Eğlence merkezinde vahşet: Bahçede bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü

Eğlence merkezinde vahşet: Bahçede bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü
Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eğlence merkezinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Eğlence merkezinin önünde kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Eğlence merkezinin önünde kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan'dan 'İstanbul' itirafı: 'Şu anda İstanbul'da bulunan zat...'

Son Dakika... Erdoğan'dan 'İstanbul' itirafı: 'Şu anda İstanbul'da bulunan zat...'
Oğlunun ölümünden 2 saat sonra yaşamını yitirdi

Oğlunun ölümünden 2 saat sonra yaşamını yitirdi
4 yıldır aynı kişide! Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması: 'En düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor'

4 yıldır aynı kişide! Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması: 'En düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor'
Avcılar’da yangın paniği! Dumanlar binayı sardı…

Avcılar’da yangın paniği! Dumanlar binayı sardı…
Celal Şengör’ün ‘Karadeniz patlayacak’ sözlerine yanıt: ‘Saçmalıyor’

Celal Şengör’ün ‘Karadeniz patlayacak’ sözlerine yanıt: ‘Saçmalıyor’
Pakistan tarihinde bir ilk: Kadın başbakan oldu

Pakistan tarihinde bir ilk: Kadın başbakan oldu
Bakan Tunç açıkladı! Kiralarda yüzde 25 sınırlaması devam edecek mi?

Bakan Tunç açıkladı! Kiralarda yüzde 25 sınırlaması devam edecek mi?
Ocak taşması nasıl engellenir? Ocak temizlemek bu pratik uygulamalarla çok kolay!

Ocak taşması nasıl engellenir? Ocak temizlemek bu pratik uygulamalarla çok kolay!