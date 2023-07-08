Eğlence merkezinde vahşet: Bahçede bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü

Sakarya'da eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O., tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 08.07.2023 - 12:06
Eğlence merkezinde vahşet: Bahçede bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü
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Olay, gece saatlerinde Karasu ilçe merkezinde bulunan bir eğlence merkezinin bahçesinde meydana geldi.

Bahçede direğe bağlı halde bulunan köpeğe eğlence merkezinin yanında bulunan başka bir mekanda çalışan Mustafa O., tabancayla ateş açtı.

14 kurşun isabet eden köpek öldü. Eğlence merkezi sahibi Mustafa O.'dan şikayetçi oldu. Şüpheli gözaltına alındı.

 


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