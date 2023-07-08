Eğlence merkezinde vahşet: Bahçede bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü
Sakarya'da eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O., tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Karasu ilçe merkezinde bulunan bir eğlence merkezinin bahçesinde meydana geldi.
Bahçede direğe bağlı halde bulunan köpeğe eğlence merkezinin yanında bulunan başka bir mekanda çalışan Mustafa O., tabancayla ateş açtı.
14 kurşun isabet eden köpek öldü. Eğlence merkezi sahibi Mustafa O.'dan şikayetçi oldu. Şüpheli gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklilerin zam oranı belli oldu!
- Memur maaşı düzenlemesi Komisyon'dan geçti
- Üst düzey yetkili Reuters’a açıkladı
- İkinci adım gece zamları
- Emekli zammı için masadaki yeni formül!
- Diyanet'ten tepki çeken hutbe
- Sezen Aksu'nun yalısında dehşet anları: Şikâyetçi oldu
- 'Sıcak para yerine...'
- 'Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler...'
- Işın Karaca sosyal medyadan hastalığını açıkladı