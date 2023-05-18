Sarıyer'de vahşet... Ölü köpeği araca bağladı!
Sarıyer'de sabah saatlerinde pikabın arkasında asılı vaziyette götürülen ölü köpekle alakalı yapılan çalışmaların ardından gözaltına alınan pikabın sürücüsü İsmail Z. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Z.'ye çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 bin TL idari para cezası verilerek serbest bırakıldı.
İstanbul Sarıyer'de dün sabah saatlerinde Rumeli Feneri yolunda 34 PY 8083 plakalı pikabın arkasında asılı vaziyette bulunan ölü köpek görüntüsü sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda pikabın sürücüsü İsmail Z., Ayazağa Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Z., '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na istinaden 3 bin 36 TL idari para cezası uygulandı.
Şüpheli "Hayvana Kötü Muamele ve İşkence" suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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