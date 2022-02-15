EGM: 6 ilde 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri' kuruldu
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya'da 26 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulum çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce (EGM) Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya'da 26 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulum çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.
Açıklamada, "Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi safhasında; Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya illerimiz sınırları içerisinde kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenerek, toplam 1451 kilometre uzunluğundaki 26 'Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Sistemlerin öncesine, sürücülerimizi bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiş olup, 14 Şubat 2022 tarihinden itibaren hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanacaktır. Elektronik Denetleme Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde; sürücülerimiz üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususunu kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.
İlgili Haberler
- EGM'nin ülke genelinde yaptığı denetim sonucunda kural ihlalinden ceza yağdı
- EGM'den Gaziantep'teki biber gazlı müdahaleye ilişkin açıklama
- EGM, provokatif paylaşımda bulunan Gökçek'i yalanladı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Bayrampaşa'da gıda üretim tesisinde yangın!
- KDV kararına düzeltme: O ürünlerde de vergiler düşürüldü
- Sürücüler dikkat! 26 güzergaha daha radar konuldu
- Zam geldikçe devlet kazanıyor
- Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması
- Özhaseki, partisinin oy oranını açıkladı
- Şahan Gökbakar'dan Habertürk'e Muharrem Sarıkaya tepkisi
- İşte indirimli elektrik için masadaki formüller
- Dolar güne yükselişle başladı
- Hakeme sert tepki