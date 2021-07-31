EGM, provokatif paylaşımda bulunan Gökçek'i yalanladı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından, drone olduğu değerlendirilen hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin provokatif paylaşımda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama geldi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından video paylaşmış ve "Alçaklar dronla yangın çıkartıyor. Videonun soluna bakın dronun ayağını göreceksiniz" demişti.
EGM'DEN YALANLAMA
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), drone olduğu değerlendirilen hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisinin bulunmadığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur" ifadeleri kullandı.
Açıklamada, "Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir" denildi.
Gökçek ardından paylaşımını sildi.
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