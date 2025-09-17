Özel ve kamu kurumlarında güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 117. ÖGG sınavına katılabilir. Peki, EGM Özel Güvenlik Görevlisi sınavı ne zaman? Özel Güvenlik Görevlisi sınavına kimler katılabilir?

117. ÖGG NE ZAMAN?

EGM takvimine göre 117. ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak. Silahlı sınavlar için 100 + 25 silah bilgisi soru sayısına karşılık 150 dakika süre verilecek. Silahsız sınavda ise 100 spruya 120 dakika süre tanınacak.

Sınav sonuçları, soru ve cevapları ve itiraz süreçleri www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresinden yürütülecek.

117. ÖGG SINAV TAKVİMİ

15-19 Eylül - Sınav ücreti yatırılacak ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel

Güvenlik Şube Müdürlüklerine müracaat edilecek.

24-26 Eylül - Sınavın gerçekleştirileceği okul/blok/salon bilgisinin ÖGNET'ten ilanı.

27 Eylül - 4 Ekim - Sınav giriş belgeleri adaylara teslim edilecek.