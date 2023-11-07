EGM'den asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü, dijital platformlarda "e-Devlet onaylı diploma" benzeri başlıklarla paylaşılan asılsız ilanlara karşı dikkatli olunmasını uyarısında bulundu.
Uyarı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesabından yapıldı.
Dijital platformlarda "e-Devlet onaylı diploma" benzeri başlıklarla çıkabilecek asılsız içeriklere dikkat edilmesi istenen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Oltalama amaçlı paylaşılan bu tür içeriklere itibar etmeyin. Sahte siteler üzerinden bilgi paylaşmayın, ödeme yapmayın. Sosyal medyada karşınıza çıkan ya da e-posta/mesaj yoluyla iletilen ve doğruluğunu teyit edemediğiniz bağlantılara tıklamaktan kaçının. Bu tür bağlantılarla kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın, ödeme yapmayın. Resmi işlemleriniz için e-Devlet kapısını ya da kurumların resmi iletişim kanallarını tercih edin."
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- Ve AKP saflarına geçti!
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu
- Özgür Özel’in Hulusi Akar’a sözleri tekrar gündemde
- Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a suikast girişimi!