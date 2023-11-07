EGM'den asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü, dijital platformlarda "e-Devlet onaylı diploma" benzeri başlıklarla paylaşılan asılsız ilanlara karşı dikkatli olunmasını uyarısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:57
EGM'den asılsız 'e-Devlet onaylı diploma' ilanlarına karşı uyarı
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Uyarı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programının sosyal medya hesabından yapıldı.

Dijital platformlarda "e-Devlet onaylı diploma" benzeri başlıklarla çıkabilecek asılsız içeriklere dikkat edilmesi istenen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Oltalama amaçlı paylaşılan bu tür içeriklere itibar etmeyin. Sahte siteler üzerinden bilgi paylaşmayın, ödeme yapmayın. Sosyal medyada karşınıza çıkan ya da e-posta/mesaj yoluyla iletilen ve doğruluğunu teyit edemediğiniz bağlantılara tıklamaktan kaçının. Bu tür bağlantılarla kişisel/finansal bilgilerinizi paylaşmayın, ödeme yapmayın. Resmi işlemleriniz için e-Devlet kapısını ya da kurumların resmi iletişim kanallarını tercih edin."


EGM E-devlet uyarı diploma

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