EGM’den Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmelerinde yönelttiği sorulara ilişkin açıklama

09 Aralık 2022 Cuma, 15:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 4 soru yöneltmişti.

Kılıçdaroğlu, "4 soru soruyorum, içinizden bir yürekli kişi varsa şu kürsüye gelir, İçişleri Bakanlığı bütçesinde görüşülürken bu soruları Kılıçdaroğlu sordu, cevabını ver der" demişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Soylu'ya yönelttiği sorulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SOYLU'YA SORULAR

CHP lideri, şu soruları yönetmişti:

1- "Süleyman Soylu'nun 'Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu' dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? Ne oldu? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti, Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı?

2- Soylu'nun 'Türkiye'den gönderdik' dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde, kendine özel bir hayat kurdu, İstanbul'dan uyuşturucu faaliyetlerini yönetti? Rakip çetesi nasıl elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelip onu öldürdü?

3- Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi?

4- Mustafa Çalışkan, yürekli bir Emniyet Müdürü. Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ'yle, uyuşturucuyla mücadele eden bu kişiyi neden bu konuma getiriyorsunuz?"

EGM, Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği sorulara ilişkin, "Devlet umuruyla bağdaşmayan, açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimizin en önemli başarılarına imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz" açıklamasını yaptı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 4 soru yönelttiği hatırlatılarak, bu sorularla ilgili sayısız defa açıklama yapılmasına rağmen yeniden kamuoyuna bilgilendirmede bulunma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

BATAKLIK SORUŞTURMASI VE 4,9 TONLUK KOKAİN



Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturması olan Bataklık soruşturması ve 2020'de Kolombiya'da ele geçirildiği iddia edilen 4,9 tonluk kokain ile ilgili Türkiye'de yürütülen çalışmalara yönelik sorulara, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son derece açık ve anlaşılabilir cevap verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde yakalanarak 10 Eylül 2018'de Sırbistan makamlarına teslim edilen Sırbistan vatandaşı Jovan Vukotic isimli organize suç şebekesi elebaşı dahil olmak üzere Türkiye'de yakalayıp ülkelerine iade ettiğimiz, yine başka ülkelerde yakalatarak iade aldığımız organize suç şebekeleri ile ilgili soruya, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından tekraren açıkça cevap verilmiştir. Bütçe görüşmelerinde, Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen dördüncü soruya ilişkin cevabımız ise şu şekildedir.

Teşkilatımızda 5 Genel Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. Erhan Gülveren Gaziantep İl Müdürü, Adem Çakıcı Rize İl Müdürü ve Mustafa Çalışkan İstanbul İl Müdürü olarak görev yapmaktayken Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet Şengün Artvin İl Müdürü'yken önce Personel Daire Başkanlığına ardından Genel Müdür Yardımcılığı'na, Resul Holoğlu Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden önce KOM Daire Başkanlığı'na ardından Genel Müdür Yardımcılığına atanmışlardır.

Devlet umuruyla bağdaşmayan, açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimizin en önemli başarılarına imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz."