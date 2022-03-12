Ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği sağlayan 3 şüpheliye gözaltı
İzmir'de ehliyet ve SRC sınavlarına giren adaylara kopya düzeneği sağladığı belirlenen sürücü kursu sahibinin de aralarında olduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Menemen'deki Erdinç Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi E-Sınav Merkezi'nde dönem dönem gerçekleştirilen ehliyet ve SRC belgesi sınavlarında, özel düzeneklerle kopya çekerken yakalanan kişiler hakkında 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Ardından da Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kopya çeken bu kişilerin kullandıkları düzenekleri hazırlayıp, temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu düzeneklerin Bornova'daki bir sürücü kursu tarafından temin edildiği belirlendi.
Bunun üzerine sürücü kursunun sahibi A.A. (51), çalışanı K.K. (28) ile A.H.'nin İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki evleri ile kursta, 12 Mart'ta arama yapıldı. Aramalarda kullanıma hazır 4 kopya düzeneği ve düzenek yapımında kullanılan 2 modem, 9 SİM kart, çok sayıda kulak içi kulaklık, mikrofon, telefon ve şarj aleti ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden K.K.'nin, 2018 yılından 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Kanunu'na muhalefetten suç kaydı bulunduğu bildirildi.
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