Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıcılara operasyon!
İstanbul'da sahte imzalarla senet düzenleyip yurttaşlara icra takibi başlatan dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlardan gelen şikayetler üzerine kutucuk yöntemi ile kopyalanan imzalarla senet düzenleyen çeteye yönelik çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda, kendilerini kamu kurumlarında görevli memur olarak tanıtan şüpheli kişilerin, mağdurlara belge teslim ettikleri, bu sırada belge üzerindeki kutucuk içerisine teslim alındığına ilişkin atılan imzaları kopyalarak senet düzenledikleri belirlendi. Bu senetlerle icra takibi başlatan 9 şüpheliye yönelik, geçen cuma günü İstanbul, Ankara ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Uyguladıkları yöntemle 5 kişiye toplamda 5 milyon 370 bin lira bedelli senet düzenleyerek icra takibi başlatan şüphelilerden 8'i düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden B.Ö. isimli kişinin yapılan incelemesinde, daha önceden avukatlık mesleğinden ihraç edildiği ve kutucuk yöntemi ile mağdurların imzasını aldıktan sonra hazırladığı senetleri işleme koyarak dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Polisin şüphelilerle ilgili soruşturması sürüyor.
İlgili Haberler
- 18 ilde güzellik merkezine 'dolandırıcılık' operasyonu: 43 gözaltı
- İnternetten 'indirimli ürün' dolandırıcılığına 60 yıl hapis
- Sahte polis kimliği ve basın kartı ile '410 bin liralık' dolandırıcılığa tutuklama
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- İSO verilerine göre, ihracat iklim endeksi yükseldi
- What we know on day 13 of the Russian invasion
- Sezgin Baran Korkmaz Vakfı kararı Resmi Gazete’de
- Fenerbahçe'den gönderilecekti, takımın yıldızı oldu!
- Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!
- Bakanlık harekete geçti: Stokçuluğa ceza geliyor
- Prof. Dr.Özkaya tarih verdi: Pandeminin sonuna geliyoruz
- Özcan Deniz'den, Mahsun Kırmızıgül'e 'Bergen' yanıtı
- Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na 8 Mart ziyareti
- Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!