İstanbul’da bir ATM’ye yerleştirilmiş kart kopyalama cihazı bulundu

10 Ocak 2022 Pazartesi, 09:45

İstanbul'da, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM’den para çekmek için gelen yurttaşlar, işlem sırasına kart kopyalama cihazının olduğunu fark etti.

Yurttaşlar daha sonra kendi imkanlarıyla kart kopyalama cihazını ATM’den çıkardı. Cihazı çıkartan kat sahipleri, durumu bankaya ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ATM’nin olduğu caddeye gelen polis ekipleri cihazın kart kopyalama cihazı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik gerekçesiyle ATM işleme kapatıldı.