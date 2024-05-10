Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı

Mersin’de, ehliyet sınavlarına girenlere özel düzenek yerleştirerek kopya çektiren 5 şüphelinin yakalanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 08:53
Ehliyet sınavında özel düzenekle kopya çektiren 5 şüpheli tutuklandı
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, sürücü belgesi sınavlarına giren adaylara gizli kamera ve kulaklık düzeneği yerleştirerek kopya çektirmek suretiyle sınavları kazandıran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında tespit edilen 5 şüphelinin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Polisin adresler de yaptığı aramada kopya çekmek amacıyla kullanılan kulak için kulaklıkların da aralarında olduğu çeşitli kopya düzeneğinden oluşan ekipmanlar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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