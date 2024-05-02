Ehliyet sınavında kopya çeken şahıs yakalandı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:35

Güncelleme: 02.05.2024 - 10:37

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde Motor Taşıt Sürücüleri E-Sınav merkezinde yapılan sınav esnasında kamera ve kulaklık cihazları kullanmak suretiyle kopya çektiği tespit edilen bir şahıs ile ilgili olarak, Didim KOM Büro Amirliği tarafından operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda olayla ilgili H.B isimli şahıs yakalanırken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.