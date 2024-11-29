Kopya düzeneğine suçüstü! Ehliyet sınavında usulsüzlük: 2 kişi yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 1 kişi ile bu kişiye yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kopya düzeneğine suçüstü! Ehliyet sınavında usulsüzlük: 2 kişi yakalandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:33

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede e-sınav merkezinde yapılan sürücü belgesi sınavında elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

M.A'yı kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis ekipleri, sistem üzerinden kopya veren ve zanlının üzerine sistemi kuran M.F.B'yi de sınav merkezi yakınlarında gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerinde ve yanındaki eşyadaki aramada ele geçirilen mobil wifi cihazı, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe polis ekiplerince el konuldu.

Şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #ehliyet #ehliyet sınavı

İlgili Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak'tan itibaren bu zamlar geçerli olacak: Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 1 Ocak'tan itibaren bu zamlar geçerli olacak: Ehliyet, pasaport, MTV, telefon harcı, trafik cezaları...
2025 yılında ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?

2025 yılında ehliyet, pasaport harcı, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?
Ehliyet sınavına kameralı düzenekle girdi: Yakalandı!

Ehliyet sınavına kameralı düzenekle girdi: Yakalandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler