Kopya düzeneğine suçüstü! Ehliyet sınavında usulsüzlük: 2 kişi yakalandı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:33

Güncelleme: 29.11.2024 - 13:34

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede e-sınav merkezinde yapılan sürücü belgesi sınavında elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı.

M.A'yı kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis ekipleri, sistem üzerinden kopya veren ve zanlının üzerine sistemi kuran M.F.B'yi de sınav merkezi yakınlarında gözaltına aldı.

Bu kişilerin üzerinde ve yanındaki eşyadaki aramada ele geçirilen mobil wifi cihazı, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe polis ekiplerince el konuldu.

Şüpheliler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.