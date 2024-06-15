Ehliyet sınavında yapay zeka düzeneğine 3 gözaltı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, ehliyet sınavı için 2'si 'yapay zeka düzeneği' hazırlayan 1'i sınava girmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 15.06.2024 - 17:33
Ehliyet sınavında yapay zeka düzeneğine 3 gözaltı
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Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavı girişinde yapılan kontrolde E.T.'nin üzerinde düzenek olduğunu fark etti. Üzerinde elektronik düzenek bulunan E.T gözaltına alındı.

Emniyette yapılan detaylı incelemede E.T.'nin üzerinden ses aktarımı cihazı, kulak içi kulaklık ve görüntü aktarımı için akıllı cep telefonu bulunduğu saptandı.

Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda şüpheli A.K. ve düzenek kurulumunu sağlayan F.K. de adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kurulumunda kullanıldığı değerlendirilen içerisi boş olan 1 kulaklık kutusu da ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 


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